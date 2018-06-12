تعليم الوفاق تتابع الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية

التقى وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، عثمان عبد الجليل، أمس الاثنين، رئيس الاتحاد العام لطلبة ليبيا محمد القبلاوي، ورئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس المكلف محمد عمران، لبحث الترتيبات الخاصة بامتحانات الشهادة الثانوية المزمع إجراؤها داخل القاعات والمدرجات الجامعية خلال الفترة من 14 إلى 26 من شهر يوليو المقبل.

وطمأن الوزير الاتحادات الطلابية بخصوص الامتحانات النهائية لطلبة بعض الكليات بالجامعة والتي تزامنت مع موعد إجراء امتحانات الشهادة الثانوية داخل الجامعة، بأن الوزارة ستبحث عن حلول ناجعة ترضى طلبة الكليات الجامعية وتضمن لهم إجراء امتحاناتهم بكل سهولة ويسر، وبشكل لا يعيق سير امتحانات طلبة الشهادة الثانوية.

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