نقابة الشرطة تطالب باستحداث المجلس الأعلى للشرطة والأمن

قالت نقابة شرطة ليبيا، نظرا لعدم اقرار مجلس النواب لمسودة قانون الشرطة الجديد، فإن وزارة الداخلية بحاجة لتعديل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية واستحداث (المجلس الأعلى للشرطة والأمن) .

وأضافت النقابة في منشور لها على صفحتها بالفيس بوك، ويشكل المجلس من ضباط الشرطة ذوي الرتب العليا من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والشرف، و لا يقل عددهم عن سبعة اعضاء ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً لمعاونة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة ووضع الاستراتيجية والخطط الأمنية لوزارة الداخلية وهيئة الشرطة او تعينهم كمستشارين أمنين.

