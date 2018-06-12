رئيس الغرفة الأمنية طرابلس يجري جولة تفقدية داخل بلدية أبوسليم 

ليبيا – قام رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين طرابلس الكبرى العميد رمضان برباش بجولة تفقدية داخل بلدية أبوسليم للوقوف على الوضع الأمني داخل المنطقة والدوريات والتمركزات الأمنية داخل البلدية والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية داخل نطاق البلدية.

وكان في استقبال خلال هذه الجولة وفقاً للمكتب الإعلامي لداخلية الوفاق كل من عميد بلدية أبوسليم ورئيس وأعضاء فرع الأمن المركزي أبوسليم ورئيس وأعضاء فرع مكافحة الإرهاب بالإدارة العامة للأمن المركزي ورئيس وأعضاء مكتب جنوب غرب طرابلس للأمن المركزي ورئيس وأعضاء الغرفة الأمنية أبوسليم ورئيس وحدة مرور أبوسليم.

داخلية الوفاق أشارت إلى أن هذه الجولات التفقدية تأتي للوقوف على سير عمل الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة والجهود التي تبذلها لفرض الأمن وإستتبابه داخل البلديات والمجاهرة به والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والسهر على راحة المواطن.

وتحيي داخلية الوفاق كافة المجهودات المبذولة من كل الأجهزة الأمنية التابعة لها والعطاء لإرساء الأمن والأمان داخل البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية