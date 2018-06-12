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55 متسابقا ومتسابقة يتنافسون في حفظ القرآن بجادو

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

شهدت مدينة جادو بمنارة الفرقان تنافس  55 متسابقا ومتسابقة  في المسابقة القرآنية التي تقام  على مستوى مراكز تحفيظ القرآن الكريم ببلدية جادو. 

واشتملت هذه المسابقة التي تنظمها مؤسسة فساطو للتنمية على ثلاثة أقسام وهي القرآن الكريم ويتضمن 7 جوانب ” القرآن الكريم كاملا ، ونصفه  ، وثلثه  ،وربعه ، وال5 أجزاء الأخيرة ، و ال3 أجزاء الأخيرة ،والجزئين الآخيرين  ” بالإضافة إلى فرعي الخطابة والحديث النبوي الشريف والتي شهدت تنافس  (10) متسابقين.

يذكر ان هذه المسابقة الثانية التي تنظمها مؤسسة فساطو التنمية بمدينة جادو حيث كانت الأول في شهر رمضان الماضي وكلتيهما  لمدة يوم  واحد تم خلاله توزيع المتسابقين على مجموعتين ، مجموعة ربات البيوت و مجموعة الطلبة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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