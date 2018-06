العامة للكهرباء تعلن ساعات طرح الأحمال الثلاثاء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وجود ساعات طرح أحمال تصل إلى 5 ساعات، وذلك لوجود فجوة بين إنتاج الشبكة والاستهلاك المتوقع.

وأوضحت الشركة، في نشرتها اليومية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أنَّ التوليد المتاح للشبكة العامة 5200 ميجاوات، والاستهلاك المتوقع للشبكة العامة 6000 ميجاوات.

وناشدت الشركة المواطنين بضرورة الترشيد في استهلاك الكهرباء لضمان استمرار الخدمة على نحو جيد، حتى لا تضطر الشركة إلى اللجوء إلى ساعات طرح وتخفيف الأحمال.

