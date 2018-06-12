القابضة للاتصالات تعقد اجتماعها الثاني لسنة 2018 ببنغازي

عــقد مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، بمقر مكتب الإدارة العامة للشركة بالمنطقة الشرقية الاجتماع الثاني لهذه السنة 2018م برئاسة رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل قرقاب، وبحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المراقبة، لمناقشة ومتابعة تنفيذ خطط العمل والجداول الزمنية المحددة والتي تم اعتمادها في اجتماعات الجمعية العمومية لشركات التابعة في يناير الماضي.

وتم خلال الاجتماع متابعة أعمال الشركات التابعة بما في ذلك إطلاق مشاريع تطوير الشبكات والخدمات بالإضافة إلى حزمة من المشاريع الإستراتيجية المهمة للنهوض بقطاع الاتصالات وضمان استمراريته كقطاع موحد يقدم خدماته لكافة المواطنين، وعلى سبيل الذكر وليس الحصر مشروع الخطة الوطنية للطوارئ التي سيتم من خلالها ضمان معالجة كل التحديات والقضايا الطارئة التي قد تؤثر على خدمات الاتصالات أو البنية التحتية للقطاع بشكل عام.

وفي إطار مساهمة قطاع الاتصالات في دعم الاقتصاد الوطني تم مناقشة إنشاء الصندوق الخاص بدعم البنية التحتية في كافة أنحاء ليبيا، حيث ان هذا الصندوق يلعب دورا أساسيا في تحسين مستوى الخدمات حيث ستساهم هذه المبادرة بشكل مباشر وفعال في إعادة إعمار جامعة بنغازي إلى جانب العديد من المرافق الحيوية الأخرى في ليبيا.

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