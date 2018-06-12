بيان مشترك بشأن الدعوة لانتخابات المجلس البلدي مصراتة

دعت منظمة نتضامن من أجل الوطن ومنظمة مستقبل ليبيا ومنظمة حركة شباب من مصراتة في بيان مشترك دعوا إلى الاحتكام لصندوق الاقتراع عبر إجراء الانتخابات البلدية وفقا للحدود الإدارية في انتخابات ألفين وأربعة عشر ، والبدء في الإعداد للعملية الانتخابية في أقرب الآجال.

واعتبرت المنظمات المجلس البلدي وكل المجالس المشكلة بقرار منه، مجالس تسيير أعمال حتى انتهاء الاستحقاق الانتخابي، في ظل مسار توافقي يعترف به الجميع. كما دعوا أيضا إلى وقف كل الممارسات الهادفة لاختطاف الرأي السياسي للمدينة واختزاله في أجسام و مجالس و تجمعات سياسية موازية، مع ضرورة حلها لتعارضها مع قيم و مبادئ الإعلان الدستوري والعمل الديمقراطي حسب ذات البيان.

الموقعون على البيان أكدوا على ضرورة المضي قدما في دعم مشروع استعادة الوطن، وقيام الدولة القوية القادرة، ودعم المسار الديمقراطي، بما في ذلك الاستحقاقات الوطنية.

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