سقوط ضحايا في هجوم انتحاري مزدوج في درنة

درنة-العنوان

أسفر هجوم انتحاري مزدوج نفذته الجماعات الإرهابية في حي شيحا بدرنة عن وقوع عدد من الضحايا المدنيين والعسكريين على حد سواء إضافة إلى وقوع أحد المنازل على ساكنيه.

وأعلن الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري استشهاد جنديين في العملية الانتحارية.

وقال المسماري “إن العملية أدت إلى استشهاد اثنين من جنودنا وجرح ثلاثة آخرين”.

بدورها أفادت شعبة الإعلام الحربي أن الهجوم المزدوج نفذ بواسطة سيارتين مفخختين.

إلى ذلك قال شهود “إن دوي انفجار الهجوم سمع بشكل قوي في نواحي درنة، مشيرين إلى أن أحد الانفجارين وقع قرب مدرسة الانتصار والثاني بالقرب من محل المالكي”.

وأفادت المصادر أن الهجومين سببا أضرارا بشرية ومادية كبيرة، إضافة إلى انهيار منزل أحد الموطنين ويدعى “الصالحين شلوف”، مشيرة إلى وجود صعوبة في وصول أفراد الهلال الاحمر لإنقاذ العائلات التي سقطت عليها منازلها.

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