المنصوري يطالب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء

طالب عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ضو المنصوري، مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الاستفتاء، مشيرا إلى إن تأخر مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء يعد إخلالاً بالالتزامات الدستورية الملقاة على عاتقه.

وقال المنصوري، في تصريح خاص لـ”بوابة أفريقيا الإخبارية”، “اللقاء الذي جرى في قصر الإليزيه بباريس بين قيادات سياسية ليبية، أشار بوضوح لا يحتمل اللبس بأن أية انتخابات قادمة لابد أن تستند إلى قاعدة قانونية، ومفاد ذلك أن الاستفتاء على مشروع الذي أقرته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 2017/7/29.م هو الإطار القانوني الذي يتعين الاستناد إليه، وأشار البيان الختامي بأن على رئيس بعثة الدعم الأممي في ليبيا “غسان سلامة” أن يجري مشاورات لتحديد المرجعية القانونية للانتخابات القادمة وتحديد موعد الاستفتاء على الدستور، وعلى السلطات المختصة إصدار القوانين اللازمة لذلك بما يقطع الطريق على جميع المحاولات التي تبتغي تمييع الالتزام الدستوري، وإنه على مجلس النواب القيام بإصدار قانون الاستفتاء، وإن تأخر مجلس النواب في إصدار قانون الاستفتاء يعد إخلالاً بالالتزامات الدستورية الملقاة على عاتقه، كما أن من شأن ذلك تعقيد العملية السياسية بما يفتح المجال أمام كل أشكال التدخل الخارجي والتشظي المجتمعي في الداخل”.

وأضاف المنصوري، “إن إهمال ملتقى باريس الإشارة إلى تعديل الإعلان الدستوري أو الدستور الملغي (51) يفهم منه أن أي إطار قانوني قادم لاستيعاب الانتخابات البرلمانية والرئاسية يجب أن يكون عبر الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته هيئة صياغة الدستور من عشرة أشهر بأغلبية 43صوت من 44 صوت وإحالته إلى مجلس النواب لإصدار قانون الاستفتاء، لإنهاء المرحلة الانتقالية والذهاب إلى مرحلة استقرار الدولة وفقاً للإرادة الحرة لليبيين اللذين انتخبوا الهيئة، وسيصوتون على ما انتهت إليه من صياغة للدستور الدائم بنعم أو لا”.

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