وزير خارجية تونس يؤكد توثيق العلاقات الاقتصادية بين البلدين

خاص

اكد وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي صباح اليوم في طرابلس علي رغبة تونس لإعادة الزخم للعلاقات الاقتصادية وتفعيل الأطر القانونية للمعاملات التجارية التبادلية بين البلدين وكذلك عودة الخطوط الجوية التونسية لاستئناف عملها في ليبيا خلال المدة القريبة القادمة وذلك أثناء لقاءه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني صباح اليوم الاثنين بالعاصمة طرابلس.

وأوضح ان هناك الكثير من الملفات التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجان المشتركة والتي ستمهد لاجتماع اللجنة العليا للبلدين الشقيقين.

وتم خلال الاجتماع طرح تصورات لتسهيل التبادل التجاري وإدارة المنافذ الحدودية وكل ما ينشط التعاون المشترك على أن تبحث التفصيل خلال اجتماع اللجان المشتركة.

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