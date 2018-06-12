خروج وحدتين لإنتاج الطاقة الكهربائية بالخمس والزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج بعض وحدات الإنتاج عن الخدمة مما تسبب في عجز كبير في التوليد المتاح للشبكة العامة.

وأوضحت الشركة في بيان لها ، أن الوحدة الثانية بمحطة الخمس الاستعجالية 250 ميجا وات، والوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية المزدوجة 210 ميجا وات خرجتا عن الخدمة جراء ارتفاع درجات الحرارة يوم أمس .

وأضافت الشركة أن خروج المحطتين اجبر الشركة على اللجوء إلى طرح الأحمال يومي أمس واليوم .. مشيرة إلى أن أعمال الصيانة جارية

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