مهاجرون تم انقاذهم قبالة ليبيا ينتظرون الوصول إلى إسبانيا في ظروف صعبة

فالنسيا-العنوان

سيتمكن 629 مهاجرا أنقذتهم السفينة اكواريوس قبالة سواحل ليبيا وبقوا عالقين في المتوسط لعدة أيام، من الوصول إلى إسبانيا بمساعدة سفينتين إيطاليتين، في رحلة يمكن أن تستغرق يومين أو أكثر في ظل ظروف مناخية سيئة.

وتكدس المهاجرون وبينهم نساء حوامل وعدد كبير من الأطفال على متن السفينة اكواريوس بعد أن تم انقاذهم قبالة السواحل الليبية السبت والأحد.

ومع بدء نفاد الطعام والشراب، يمكن أن تستمر محنتهم ثلاثة أو أربعة أيام إضافية قبل أن يحطوا الرحال في إسبانيا، على ما قالت منظمة “اس او اس المتوسط” التي يتبع لها المركب.

وكان المهاجرون في صلب خلاف بين إيطاليا ومالطا إذ رفض كلاهما السماح برسو اكواريوس في مرافئهما.

لكن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تدخل عارضا استقبال السفينة في مرفأ فالنسيا في شرق البلاد. وقال سانشيز أن هناك “واجبا (أخلاقيا) للمساعدة لتفادي كارثة إنسانية”.

وعلى الرغم من العرض الإسباني، يمكن للطقس السيء والظروف الصعبة على متن المركب أن يجعل من الرحلة لفالنسيا محفوفة بالمخاطر.

وقال اليسندرو بورو المتطوع الإيطالي على متن المركب لإذاعة راي 3 الإيطالية إن “الظروف المناخية خلال الأيام المقبلة ستسوء، ما يعني أننا لن يكون بوسعنا القيام بالرحلة مع وجود الجميع عل متن المركب”.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية إن سفينتين عسكريتين ايطاليتين توجهتا لمساعدة اكواريوس لنقل المهاجرين لإسبانيا.

وذكرت أن أطباءها يساعدون في علاج المهاجرين، الذين بينهم سبعة حوامل، 11 طفلا صغيرا و123 قاصرا بدون مرافق.

وسينقل 400 من المهاجرين الى سفينة لحرس السواحل الايطاليين واخرى للبحرية الايطالية، على ان ترافقا اكواريوس الى فالنسيا في اسبانيا، كما تفيد الخطة التي سلمها في وقت مبكر صباح الثلاثاء مركز التنسيق في روما لمنظمة “اس او اس المتوسط”، كما قالت منظمة اطباء بلا حدود في تغريدة.

وتابعت أن اكواريوس “ستبحر إلى فالنسيا لايصال ال229 مهاجرا المتبقين”.

وأوضحت “اس او اس المتوسط” أن الرحلة من المياه المالطية إلى فالنسيا قد تستغرق ثلاثة أيام على الأقل.

وكتبت منسقة “منظمة اطباء بلا حدود” الوي فيمار المتواجدة على متن اكواريوس على تويتر ان “الناس خائفون، هم ضعفاء ومصابون بصدمات نفسية جراء رحلتهم في البحر والتي قد تستمر ليومين اضافيين على الأقل”.

وواجهت ايطاليا ومالطا ضغوطا دولية متزايدة للسماح لمركب انقاذ المهاجرين بالرسو في اراضيها.

وتتهم ايطاليا التي وصل حوالى 700 الف مهاجر الى شواطئها منذ 2013، الاوروبيين بغض الطرف وتركها وحيدة في مواجهة أزمة الهجرة.

كما اصرت منظمة “اس او اس المتوسط” الثلاثاء أنها ستواصل عمليات الانقاذ قبالة سواحل ليبيا فور عودة اكواريوس من اسبانيا.

وبموجب القواعد الاوروبية، يجب أن يتقدم المهاجرون بطلب لجوء في أول دولة اوروبية يصلون اليها، الأمر الذي عرض اليونان وايطاليا لضغوط شديدة، وهما نقطتا وصول مئات الاف الهاربين من الحرب والفقر والمجاعة في الشرق الاوسط وافريقيا واسيا منذ العام 2015.

وفي ديسمبر الماضي، حدد قادة الاتحاد الاوروبي نهاية يونيو الجاري موعدا نهائيا لإصلاح هذه القواعد ووضع آلية دائمة للتعامل مع المهاجرين.

المصدر-وكالات

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