وزارة العدل تستعد لتفعيل الجهاز القضائي بدرنة

درنة-العنوان

تستعد وزارة العدل بالحكومة المؤقتة لتفعيل أعمال الجهاز القضائي بمدينة درنة فور استلام المقرات من القوات المسلحة.

وبحسب المكتب الإعلامي بالإدارة العامة لمركز الخبرة القضائية عقد مدير عام المركز اجتماعا مع عميد بلدية درنة لمناقشة أوضاع المقرات التابعة لوزارة العدل والاستعداد إلى تفعيلها فور استلام المقرات.

وأكد المكتب الإعلامي بأنه تم تشكيل لجنة فنية تضم عددا من الأطباء الشرعيين وخبراء التحاليل الجنائية بإشراف استشاري الطب الشرعي بمركز الخبرة القضائية للنظر في كافة حالات الوفيات المتعلقة بالجثث المجهولة بالتنسيق مع الجهات القضائية المدنية والعسكرية.

وحضر الاجتماع رئيس لجنة المتابعة وتقييم الأداء برئاسة مجلس الوزراء رضا افريطيس.



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