الرئاسي يكرم الفائز بالترتيب الثاني في جائزة دبي لحفظ القرآن الكريم

قام رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الثلاثاء بتكريم الشاب الشيخ حمزة البشير حرشة الفائز بالترتيب الثاني في جائزة دبي لحفظ القرآن الكريم وذلك اثناء استقباله له رفقة معلمه الشيخ عبد الباسط احمد الفرجانى.

ومنح السراج الشيخ حمزة البشير حرشة درعا تكريما لتفوقه متمنيا له دوام التوفيق وأن يكون نجاحه حافزاً للشباب والناشئة على حفظ كتاب الله، كما منح درعا آخراً لمعلمه الشيخ الفرجاني، وقال السيد الرئيس إن تفوق الشيخ حمزة أسعد كل الليبيين، مشيداً بتمثيله المشرف لبلده، كما عبر عن تقديره لجهد معلمه الشيخ الفرجاني والجهود العظيمة لجميع القائمين على العناية بالقرآن الكريم، وتشجيع الناشئة على حفظه، ليكونوا بذرةً طيبة في مجتمعهم.

وقال إن حفظ كتاب الله ينير القلوب والعقول، وأعلن عن دعم حكومة الوفاق للقائمين بخدمة كتاب الله الكريم، والمشاركين في مسابقات قرآنية وفعاليات وبرامج ذات صلة بتنشيط حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والجدير بالذكر إن جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم تعتبر من الجوائز العالمية المتميزة والناجحة منذ انطلاقتها قبل 22 عاما، ويشارك في المسابقة حفظة القرآن من جميع الدول العربية والإسلامية، حيث شارك في المسابقة هذا العام ما يزيد عن المائة متسابق من مختلف أنحاء العالم.

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