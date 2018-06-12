أنباء عن سقوط ضحايا عقب تفجير سيارتين مفخختين في درنة

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع اليوم الاثنين أن الجماعات الإرهابية في مدينة درنة قامت بتفجير سيارتين مخففتين في منطقة شيحا الشرقية تسببت في إصابات بين المدنيين وممتلكاتهم.

وأضاف المصدر أن إحدى السيارتين انفجرت بالقرب من محل نوري بوهيوب في منطقة شيحا الشرقية، والثانية انفجرت بالقرب من محل المالكي والقريب من منزل ” آل بطاو ” في ذات المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن التقارير الأولية تفيد بأضرار بشرية ومادية كبيرة وقعت لدى بعض المواطنين في منازلهم وانهيار منزل “الصالحين شلوف”.

وأوضح المصدر أن الشاب منتصر صالح الشيهني لقي حتفه إثر انفجتر لغم أرضي “تشريكة” خلفته الجماعات الإرهابية ورائها في منطقة ” العمارات – امبخ حي السلام ” قبل تطهيرها من قبل القوات المسلحه الليبية.

وأفاد المصدر أن اللغم انفجر في الشاب منتصر أثناء نقل مياه الشرب من أحد الآبار إلى منازل المواطنين في عمل تطوعي ،حيث كان اللغم موضوع بين خزانات المياه دون أن يتفطن له.

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