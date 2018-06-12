شركة الخليج تتكفل بصيانة محطة تحلية مياه في طبرق

قدمت شركة الخليج العربي للنفط صكا بقيمة 400 ألف دينار ليبي كمساهمة في صيانة محطة (RO) لتحلية المياه في طبرق.

وسلم عضو مجلس ادارة الشركة فضل الله احتيتة الصك لعميد بلدية طبرق كمساهمة في صيانة المحطة الموجودة داخل شركة المياه والصرف الصحي والتي تقدر إنتاجيتها 5000 متر مكعب من المياه يوميا .

وكانت بلدية طبرق قد خاطبت شركة الخليج للنفط لتساهم في حل جزء من مشاكل نقص المياه بالمدينة وبعد موافقة المؤسسة الوطنية للنفط تم تسليم الصك بحضور أعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومكتب المشروعات وبحضور مدير شركة المياه ومدير عمليات ميناء الحريقة وممثلين عن مجلس الحكماء والمجتمع المدني .

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