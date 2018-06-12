بلدي طبرق ينفي توصله بأي دعم مادي لمساعدة نازحي درنة

أعلن المجلس البلدي بطبرق ،الثلاثاء ،استعداده لاستقبال النازحين من مدينة درنة ،مؤكدا أنه قد تم تجهيز مدارس لهذا الغرض بصفة مؤقتة وسريعة .

و أشار المجلس أن الإعانات والإعاشة والدعم المادي فهذا من إختصاص وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،مؤكدا أن البلدية لم يصلها أي دعم مادي لهذا الغرض حتى الان .

يشار أن الهلال الأحمر درنة قام مؤخرا بإجلاء أكثر من 320 عائلة من مختلف أحياء المدينة نتيجة الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش الوطني وما تبقى من الجماعات الإرهابية، كما تم انتشال 9 جثث مجهولة الهوية ودفنها بمقبرة الفتائح.

وطلب فريق التدخل أثناء الطوارئ بالهلال الأحمر من المواطنين عدم الخروج من منازلهم والابتعاد عن النوافذ والأسطح وواجهات المنازل داعياً أياهم التواجد بالطوابق الأرضية ومنتصف المنازل حفاظاً على سلامتهم.

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