سيالة يبحث مع الجهيناوي سبل تكرير النفط الليبي في تونس

ليبيا – عقد وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الاثنين جلسة عمل موسعة مع وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي لبحث سبل دفع التسوية السياسية في ليبيا في ضوء المستجدّات الأخيرة والمساعدة على تنفيذ خارطة طريق الأمم المتحدة وما تمّ الاتفاق بشأنه في اجتماع باريس.

الاجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية إلى سبل تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والنهوض بالصادرات التونسية الفلاحية والصناعية مقابل استيراد النفط الليبي الخام وتكريره في تونس إلى جانب النظر في عدد من المسائل القنصلية العالقة وسداد جزء من الديون ليبيا لفائدة المصحات التونسية.

ومن جهته أعلن الجهيناوي خلال الزيارة عن قرار الخطوط الجوية التونسية العودة إلى العمل على الوجهة الليبية خلال الفترة القادمة.

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