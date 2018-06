المتوسط:

أفادت مراقبة الخدمات المالية بساحل الجبل الأخضر، أنه تمَّ الانتهاء من صرف المرتبات حسب منظومة الإزدواجية والبيانات الجيدة بوزارة المالية، حيثُ سيتم التوزيع عن طريق المندوبين التابعين للمراقبة، والصرف سيكون كالآتي:

1- قطاع الصحة؛ عن الأشهر (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 )

2- مديرية الأمن؛ عن شهري ( 5 – 6 )

وجاءت هذه العملية بمجهودات موظفي مراقبة الخدمات المالية ساحل الجبل الأخضر.

