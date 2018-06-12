شركة الخليج العربي للنفط تدعم بلدية طبرق بـ 400 الف دينار لحل مشكلة المياه

ليبيا – سلمت شركة الخليج العربي للنفط أمس الاثنين صك بمبلغ 400 الف دينار لبلدية طبرق لصيانة محطة RO لتحلية المياه داخل شركة المياه والصرف الصحي بالبلدية.

بلدية طبرق أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن مبلغ الـ400 الف هي مساهمة مالية من قبل شركة الخليج والمؤسسة الوطنية للنفط في حل جزء من مشاكل نقص المياه بمدينة طبرق.

وحضر مراسم التسليم عميد وأعضاء المجلس البلدي ووكيل ديوان البلدية ومدير مكتب المشروعات وعدد من مدراء الإدارات وممثلي عن الحكماء والمجتمع المدني إلى جانب مدير عمليات ميناء الحريقة ومدير شركة المياه والشركة التي ستنفذ مشروع الصيانة .

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