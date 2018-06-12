العقاب: الإفراج عن سجناء النظام السابق قرار قضائي لا يحابي ولا يقصد أحدا

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، إن قرار الإفراج المؤقت في حق عدد من سجناء النظام السابق، قرار سلطة قضائية مستقلة مبني على اعتبارات قانونية لا يحابي ولا يقصد أحدا.

واعتبر العقاب، أن هذا القرار من أهم الأمور الجوهرية التي قامت لأجلها عملية التغيير التي تسعى إليها ثورة 17 فبراير، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأكد العقاب، أن الترحيب بالقرار هو دور القوى السياسية المدنية المؤمنة بدولة المؤسسات، وهو الخطوة الذي ينقل الحدث من طور حكم قضائي إلى موقف سياسي يدعو ويشجع على المصالحة الوطنية، على حد تعبيره.

وكانت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، قد أصدرت قبل يومين قرارا يقضي بالإفراج الصحي المؤقت عن عدد من السجناء المسؤولين بالنظام السابق، من بينهم أبوزيد دوردة ؛ بسبب أوضاعهم الصحية، وفق ما صرح مدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام الصديق الصور.

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