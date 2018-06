العوامي: ثلاث غارات جوية نفذها سلاح الجو على إرهابيين فارين من بنغازي

المتوسط :

نفذ سلاح الجو ثلاث غارات جوية استهدفت إرهابيين فارين من بنغازي ومرتزقة أجانب من أفريقيا جنوب مدنة سرت، نقلا عن تدوينه للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العميد أحمد المسماري بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك”

وأفاد آمر غرفة عمليات القوات الجوية المنطقة الوسطى العقيد طيار الشريف العوامي، اليوم الثلاثاء،أن سلاح الجو شن غارة الساعة 10 صباح اليوم وغارتان الساعة الثالثة بعد الظهر على مواقعهم جنوب مدينة سرت بعد رصد ومتابعة لعصابات تنظيم القاعدة الإرهابي المكونة من الإرهابيين الهاربين من بنغازي ومرتزقة أجانب من أفريقيا ما اسفر عن عدد من الإصابات المباشرة للجماعات الإرهابية وعودة الطائرات التابعة للجيش إلى قواعدها سالمة.

