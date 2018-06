بالصور. وصول السيولة النقدية إلى مصرف الوحدة بدرنة

المتوسط :

تحصلت ” المتوسط” على عدد من اللقطات المصورة التي تؤكد وصول السيولة النقدية إلى مصرف الوحدة بدرنة، وتأمينها من قبل مديرية أمن شحات.

جدير بالذكر أن المَكتب الإعلامي لمديرية الأمن الوطني بِمدينة شحات، أعلن أمس الاثنين، أنَّ السيولة تَصل إلى مَصرف الوحدة بِمدينة درنة.

ووجه الأهالي، خلالَ منشورٍ على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الشكر إلى مديرية أمن شحات- عنهم مركز قرنادة ومركز سوسة، وجهاز الهجرة غير شرعية بشحات، وأمن المنشآت بالجبل الأخضر، في الوقت الذي تمَّ فيه توجيه الشكر للمقدم صالح بودرويشة، ورضا افريطيس الذين لم يغادروا المصرف إلا بعد التأكد من البدء في صرف رواتب المواطنين.

