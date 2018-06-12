القضية الفلسطينية في صدارة لقاء أبو الغيط وسكرتير عام الأمم المتحدة في نيويورك

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام، في بيان وصل “سبوتنيك” نسخة منه اليوم الثلاثاء 12 يونيو/حزيران، بأن اللقاء بين أبو الغيط غوتيريس شهد تناول سبل تطوير علاقات التعاون الوثيقة القائمة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة، وخاصة فيما يتصل بالقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وتسوية الأزمات في سوريا واليمن وليبيا، ومعالجة مجمل التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط عرض في هذا السياق لمجمل ثوابت ومواقف الجامعة إزاء القضية الفلسطينية والدفاع عن القدس الشريف في مواجهة المخططات الإسرائيلية لتهويد المدينة وقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل، إلي جانب التصدي للجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستخدامها للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين في قطاع غزة.

وأشار المتحدث الرسمي إلي أن السكرتير العام أكد من جانبه التزامه الكامل بمواصلة مساعيه لتعبئة الجهد الدولي للتوصل إلي تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضا اتفاقا كاملاً في الرؤى بين أبو الغيط وغوتيريش حول أهمية الاستمرار في الجهود الدولية الرامية للتوصل إلي تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية عبر مسار جنيف والمفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا؛ كما توافقا على أهمية تكثيف العمل المشترك بين الجامعة والأمم المتحدة لمرافقة الأطراف الليبية بغية استكمال العملية السياسية في ليبيا وتنفيذ مجمل الاستحقاقات المتبقية المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات وتتويجها بعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية المنتظرة في أجواء توافقية وبعد تهيئة الظروف السياسية والقواعد الدستورية والشروط الأمنية الواجب توافرها لإجرائها بنجاح، كما تشاور أبو الغيط والسكرتير العام حول سبل حلحلة الأزمة اليمنية واستعادة الشرعية في البلاد، وكذا تعبئة الجهود العربية والدولية اللازمة لتوفير مساعدات الإغاثة الإنسانية العاجلة للشعب اليمني.

وذكر المتحدث الرسمي أن أبو الغيط عقد أيضا لقاء ممتدا مع المجموعة العربية بالأمم المتحدة، حيث قام بإطلاعهما على مجمل الجهود والمواقف التي تبناها مجلس الجامعة بشأن القضية الفلسطينية ودعماً لصمود الشعب الفلسطيني والدفاع عن القدس الشريف، بما في ذلك مسألة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم قوات الإحتلال الإسرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأثنى الأمين العام في هذا الصدد على الجهد الهام الذي تقوم به المجموعة العربية لمتابعة وتنفيذ قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة عبر التحرك في مجلس الأمن وكذا أمام الجمعية العامة، على غرار ما تم في ديسمبر الماضي لرفض القرار الأمريكي أحادي الجانب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وما يجري حالياً من جهد لاستصدار قرار جديد من الجمعية العامة تحت صيغة الإتحاد من أجل السلم حول مسألة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وأوضح المتحدث الرسمي أن أبو الغيط أشاد كذلك، خلال حديثه مع المجموعة العربية، بالعمل العربي المشترك والجهد المتناسق الذي بذلته الحكومات العربية والأمانة العامة للجامعة والمجموعة العربية في نيويورك في مواجهة الترشيح الإسرائيلي لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 و 2020 والذي أفضى في نهاية المطاف إلى إفشال هذا المسعى وإجبار إسرائيل على سحب ترشيحها وعدم خوض الإنتخابات التي جرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي لاختيار الأعضاء غير الدائمين الجدد في مجلس الأمن.

وذكر المتحدث الرسمي أن أبو الغيط شدد في هذا الصدد على أهمية الاستمرار في الحفاظ على تماسك الموقف والتنسيق العربي للدفاع عن الأولويات والقضايا العربية المختلفة في إطار الأمم المتحدة، ومواصلة التعاون الوثيق مع مختلف المجموعات الجغرافية الأخرى لتأمين الدعم اللازم للقضية الفلسطينية والقرارات العربية التي تطرح أمام أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية.

وتحدث أبو الغيط بصفة خاصة عن أهمية تمتين العلاقات العربية الأفريقية، ليس فقط لأن الدول الأفريقية تشكل أكبر كتلة تصويتية داخل المنظمة الدولية وتعتبر من أهم المجموعات الداعمة للحق الفلسطيني، وإنما تأسيساً على الروابط التاريخية التي تربط بين الدول والشعوب العربية والأفريقية، وتلاقي مصالح وأولويات الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي، ووجود شراكة إستراتيجية متميزة على أعلى مستوى بين الجانبين، وتطلعهم إلى الدفعة القوية التي ستشهدها آليات وأنظمة العمل التكاملي المشترك بينهما مع إنعقاد القمة العربية الأفريقية الخامسة بالرياض العام القادم.