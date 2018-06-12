إعادة 171 مهاجرًا نيجيريًا عالقًا فى ليبيا إلى بلدهم

كشفت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الثلاثاء، عن تقديم مساعدات 171 مهاجرا نيجيريا من العالقين فى ليبيا لإعادتهم إلى ديارهم. وقالت المتحدثة باسم المنظمة أوليفيا هيدون، في مؤتمر صحافي عقد بجنيف، إن المهاجرين تم نقلهم عبر أول رحلة طيران مستأجرة من مدينة الزنتان، مشيرة إلى أنه كان من بين العائدين 75 امرأة سبعة منهن فى مرحلة مبكرة من الحمل، وأن الرحلة التى مولها صندوق الاتحاد الأوروبى لحالات الطوارئ لإفريقيا هى أول رحلة دولية تغادر مطار الزنتان، وتم تنسيقها مع وزارة النقل والطيران المدنى فى ليبيا، وكذلك السفارة النيجيرية فى طرابلس، والمديرية الليبية لمكافحة الهجرة غير القانونية، ومكتب نائب وزير الهجرة.

وأضافت هيدون، أن هؤلاء المهاجرين العالقين كانوا قد اُحتجزوا فى مركز احتجاز بالزنتان، وقبل ذلك فى مركز احتجاز فى زوارة، وطلبوا العودة طوعيًا مع المنظمة بدلًا من مواجهة مستقبل غامض فى الاعتقال، موضحة أن المنظمة قدمت حتى الآن فى العام الجارى المساعدة الإنسانية للعودة الطوعية لحوالى 1665 مهاجرا نيجيريا، كان من بينهم 11 طفلا و8 حالات طبية، وأنها فى الإجمالى ساعدت هذا العام ما مجموعه 8046 مهاجرا تقطعت بهم السبل فى ليبيا من أجل العودة إلى بلدانهم الأصلية، فى ذات الوقت الذى سيستفيد جميع المهاجرين من مساعدة إعادة الإدماج.

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