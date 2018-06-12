اليونيسيف: 489 مدرسة أغلقت نتيجة أعمال العنف في ليبيا

كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، أن 489 مدرسة تأثرت نتيجة أعمال العنف والنزاع في ليبيا. وأكدت المدير الإقليمي لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيرت كابيلير، أن 26 ألف طالب أجبروا على مغادرة المدارس بسبب إغلاقها جراء أعمال العنف الأخيرة في شرق وجنوب غرب ليبيا، مشيرة إلى أن أعداد الطلبة هذه تأتي ضمن إحصائية ضمت 8 ملايين من أطفال المدارس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يواجهون تحديات في التوجه إلى المدارس وإجراء اختبارات نهاية العام. يشار إلى أن منظمة اليونيسيف قدمت دعم لأكثر من 37 ألف طالب وطالبة في ليبيا بإمدادات تعليمية، وخاصة في مناطق النزاع، علاوة على مساعدة طلاب التعليم الرسمي وغير الرسمي منذ بداية العام الدراسي الحالي حتى نهايته.

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