التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير، اليوم الثلاثاء بمكتبه في طرابلس، السفير التركي لليبيا أحمد دوغان.

وبحسب تدوينه لمصرف ليبيا المركزي، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” الفيس بوك” فأن اللقاء بحث آلية التعاون بين مؤسسات الدولة في البلدين، وآخر المستجدات الخاصة بعودة الشركات التركية العاملة في ليبيا.

