“النواب” يحذر بريطانيا من المساس بالأموال المجمدة

أعربت لجنة شؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، عن أسفها ورفضها الشديد لورد أنباء عن نية مجلس العموم البريطاني حث حكومة بلاده لرفع التجميد عن الأموال الليبية بالمصارف البريطانية واستخدامها لدفع تعويضات لضحايا الجيش الإيرلندي.

وحذرت اللجنة في بيان، تلاه النائب يوسف العقوري، الثلاثاء، الحكومة البريطانية من عواقب المساس بأموال الدولة الليبية، مؤكدة أن أي تعدٍ على هذه الأموال سيواجه بدعاوى قانونية وتعويضات مماثلة.

وأشار البيان إلى أن المساس بالأموال الليبية المجمدة في بريطانيا سيكون له أثر سلبي على العلاقات بين البلدين وعلى الدور البريطاني في ليبيا، داعيا المجتمع الدولي للوقف بحزم أمام هذا التوجه وأي إجراءات مماثلة تهدف للاستيلاء على الأموال الليبية.

وكان المجلس الرئاسي، قد أعلن رفضه الشديد لاعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار بتعويض ضحايا الجيش الإيرلندي من الأصول الليبية المجمدة في بريطانيا.

واعتبر في بيان أصدره، فجر الثلاثاء، أن أي قرار بشأن الاستفادة من الأصول المجمدة مخالف وينتهك السيادة الليبية، معتبرا أن ملف الجيش الأيرلندي بين ليبيا وبريطانيا سبق وأن تمت معالجته.

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