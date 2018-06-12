إقبال واسع على اقتناء الزي الشعبي من مختلف الفئات العمرية

تشهد شوارع ومحال مدينة صرمان التجارية ازدحاما وحركة سير متواصلة نهارا وليلا، خاصة في هذه الفترة التي تسبق عيد الفطر المبارك .

ومن بين المحال التي تشهد حركة واقبالا من المواطنين من مختلف الأعمار محلات بيع الزي التقليدي بمختلف احجامه وألوانه وتفاصيله وتشكيلاته العصرية والتقليدية .

حيث يختلف الزي الشعبي الليبي من مدينة إلى أخرى ولكنها تحمل في مجملها الموروث الشعبي الليبي، وقد عاد الإقبال عليه مؤخرا من الشباب بمختلف أعمارهم .

حيث يبقى للباس الشعبي الليبي أناقة خاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية، رغم تصميمه واستيراده في الغالب من خارج حدود الوطن، ورغم ارتفاع أسعاره مقارنة بما يعانيه المواطن من شح السيولة وارتفاع سعر البضائع بشكل عام.

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