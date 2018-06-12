محاولة فاشلة للسطو المسلح على السيولة بمطار اوباري

استلمت قوة امنية مكونة من ثلاث سيارات السيولة المخصصة لمصرف شمال افريقيا فرع تكركيبة ظهر امس الاثنين.



واثناء قدومها من مطار اوباري في طريقها الى منطقة تكركيبة قامت سيارات مسلحة تابعة لقوة تأمين سيولة مرزق بمضايقتهم مما اضطرهم لان يسلكوا الطريق الزراعي الرابط بين منطقتي الحطية والغريفة.

بعد وصولهم للغريفة تابعوا السير عبر الطريق الرئيسي ليجدوا الطريق مسدودة امامهم بسيارات مسلحة تابعة لنفس المجموعة الأولى في بداية منطقة ابريك بمحاذاة الشركة الصينية.

عندها قامت السيارة المحملة بالسيولة بالانحراف مسرعة داخل الاحياء السكنية بمنطقة بريك وتم اطلاق الرصاص عليهم واخترقت رصاصة السيارة دون أن يتأذى أحد وفشلت عملية السطو.

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