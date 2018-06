«درنة» تستعيد وجهها الجميل بعد تقدم قوات الجيش

المتوسط :

التضحية التي قدمتها القوات المسلحة في حربها على الإرهاب بمدينة درنة ساهمت وبشكل كبير في عودة الحياة بالمدينة بعد دحر الجماعات الإرهابية التي تسيطر عليها منذ سنوات، هذا ولازالت تواصل عملياتها العسكرية وسط حالة من التقدم في شتى أرجاء المدينة فضلا عن قيامها بعدد من العمليات التمشيطة لتخليص المدينة من المخلفات التي زرعتها تلك الجماعات لعرقلة محاولات تقدمهم.

مؤشرات عدة بدت جلية أمام الجميع لتدل على بدء عودة الحياة بشكل تدريجي إلى المدينة في المناطق التي حررها الجيش خاصة بعد فرار تلك الجماعات تحت وطأة نيران قوات الجيش ، أثناء اقتحام أحد أهم أحياء مدينة درنة، ومن بين تلك المؤشرات :

انفراجه أزمة الوقود

أفادت مصادر محلية بأن الفرق الفنية انهت عدد من الاصطلاحات وعمليات الصيانة بالمحطة البخارية ومحطة التحلية في المدينة.

وبحسب المصادر، فأن المحطات شهدت، صباح اليوم الثلاثاء، تزويد للوقود من أجل تقديم الخدمات للمواطنين، وذلك بعد توقفها خلال الأيام الماضية.

انفراجة في أزمة السيولة

أفادَ المَكتب الإعلامي لمديرية الأمن الوطني بِمدينة شحات، أنَّ السيولة تَصل إلى مَصرف الوحدة بِمدينة درنة، مؤكدا على أنه مديرية أمن شحات- عنهم مركز قرنادة ومركز سوسة، وجهاز الهجرة غير شرعية بشحات، وأمن المنشآت بالجبل الأخضر بذلوا جهود عدة من أجل تأمين المدينة .

وثمن الأهالي كذلك الجهود التي بذلت من قبل المقدم صالح بودرويشة، ورضا افريطيس الذين لم يغادروا المصرف إلا بعد التأكد من البدء في صرف رواتب المواطنين.

عودة الكهرباء

قامت الشركة العامة للكهرباء بالإعلان عن عودة التيار الكهربائي إلى مدينة درنة بعد ساعات من حالة الإظلام التام، مشيرة إلى أن فرق الصيانة قامت بإصلاح العطل، بعد إنهاء الترتيبات الأمنية وتوفير ممر آمن لهم من قبل القوات المسلحة.

عودة وزارة العمل إلى درنة

أصدر وكيل الشؤون الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية عيسى العيساوي، تعليماته لمدير مكتب الشؤون الاجتماعية درنة لممارسة أعماله من داخل مدينة درنة وتقديم الخدمات والمساعدات للأهالي والنازحين من المقر المؤقت بمنطقة باب طبرق

وقالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالحكومة المؤقتة، تأتي هذه الخطوة عقب الاجتماع مع اللواء عبدالسلام الحاسي آمر غرفة عمليات الكرامة قبل يومين، مثمنة الجهود المبذولة لمواجهة الازمة وسرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

القطاع الصحى في درنة

أصدر وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة المكلف بتسيير الوزارة الدكتور سعد عقوب إن زيارة «لجنة وزراء المؤقتة» إلى مدينة درنة تأتي في إطار الوقوف على أوضاع العائلات النازحة من المدينة من ناحية الوضع الصحي والاجتماعي والسكني لهذه العائلات، وكذلك لتذليل الصعاب التي تواجه المدينة وسكانها، مشيرا إلى أن وضع مراكز ايواء النازحين بالمدينة جيد

وأوضح عقوب، أن دور اللجنة يكمن في تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية وإعداد دراسة اجتماعية وافية وشاملة وفق إحصائيات معدة من قبل لجنة الأزمة المكلفة بمجلس الوزراء ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن توفير الخدمات لمرضي السكري وعلاج الأنسولين، مشيرا إلى أنه سيقوم بتكوين منظومة كاملة للرجوع إليها بالخصوص.

The post «درنة» تستعيد وجهها الجميل بعد تقدم قوات الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية