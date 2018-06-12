دعم مالي لحل مشكلة المياه في طبرق

قدمت شركة الخليج العربي للنفط، دعما ماليا لبلدية طبرق لصيانة محطة RO لتحلية المياه، الأمر الذي سيساهم في حل مشكلة المياه بالمدينة.

وقالت الشركة بصفحتها في “فيسبوك”، الاثنين، إن عضو لجنة الإدارة فضل احتيتة قام بتسليم عميد بلدية طبرق الناجي مازق، صكا بمبلغ 400 ألف دينار، للمساهمة في صيانة محطة التناضح العكسي Ro لتحلية المياه، والتي تقدر إنتاجيتها بـ5 آلاف متر مكعب يوميا.

وأضافت الشركة أن المؤسسة الوطنية للنفط ساهمت في تسهيل الإجراءات من إجل المساهمة في حل مشكلة المياه ببلدية طبرق ضمن برنامج التنمية المستدامة الذي تعمل المؤسسة من خلاله على تنفيذ ودعم مشاريع تنموية وخدمية للمواطنين.

وحضر تسليم الصك أعضاء المجلس البلدي، ووكيل ديوان البلدية، ومدير عمليات ميناء الحريقة النفطي، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية، ومدير شركة المياه والصرف الصحي، وعدد من الحكماء والمجتمع المدني بالبلدية.

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