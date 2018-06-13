معيتيق: صيانة عاجلة لمرافق تاورغاء

تفقد النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الثلاثاء، المرافق الخدمية المتوقفة في مدينة تاورغاء، والتي تشمل عددا عدد من المدارس ومستشفى تاورغاء القروي.

والتقى معيتيق، خلال زيارته للمدينة، رئيسا وأعضاء لجنة تنفيذ بنود الاتفاق، حيث تم وضعه في صورة الخطوات المتخذة لعودة النازحين الذين بدأوا في العودة تدريجيا.

وأكد معيتيق ضرورة البدء في عملية صيانة عاجلة لمرافق مدينة تاورغاء كي تساهم في تهيئة الظروف لعودة الأهالي، وفق إدراة التواصل والإعلام بحكومة الوفاق.

ورافق معيتيق في الزيارة، رئيسا اللجنة والمكلفين بملف الصحة والتعليم في المجلس المحلي تاورغاء، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية علي شقلوف.

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