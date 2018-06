المتوسط :

أكد المبعوث الفرنسي لدى ليبيا فريديريك ديسانيو، أن مخرجات اجتماع الاطراف الليبية في باريس أواخر العام الماضي تعد رهان العمل الديبلوماسي والسياسي الذي يبقى القيام به مع الفاعلين السياسيين الرئيسيين ومجمل الشركاء الدوليين المعنيين بالأزمة الليبية.

وشدد المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا خلال لقاء صحفى أثناء لقائه مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في الجزائر، على ضرورة التشاور الوثيق القائم على الثقة بين الجزائر وفرنسا حول الملف الليبي.

وأوضح المبعوث الفرنسي، أن اللقاء مع مساهل تطرق أيضا إلى تحليل الوضع في ليبيا غداة ندوة باريس التي عقدت في 29 مايو والتي أفضت إلى نتائج ايجابية جدًا والتي من بينها العمل ضمن مسار يحقق تنفيذ ما توصلت اليه الاطراف في باريس من اجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية خلال العام الجاري أو توحيد المؤسسات العسكرية.

The post المبعوث الفرنسي لدى ليبيا يبحث الملف الليبي في الجزائر appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية