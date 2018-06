المتوسط :

طالبت زعيمة حزب إخوة إيطاليا اليميني، جورجيا ميلوني، إلى فرض حصار بحري على ليبيا لإيقاف تدفق قوارب المهاجرين غير الشرعيين صوب السواحل الجنوبية الأوروبية.

وقالت ميلوني، خلال مقطع فيديو بثته على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” امس الثلاثاء، أن الحصار البحري يعد الحل الوحيد و الأمثل لأزمة الهجرة غير الشرعية .

وأضافت ميلوني أنها ستتقدم بمشروع قرار في ضوء القمة الأوروبية في 28 و29 يونيو الجاري، مطالبة حكومة جوزيبي كونتي بالذهاب إلى بروكسل والمطالبة ببعثة أوروبية تفرض حصارًا بحريًا قبالة ليبيا.

The post مسؤولة إيطالية: الحصار البحري هو الحل الأمثل لأزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية