«مكافحة التزييف بنغازي» تكشف سرقة حسابات المواطنين في المصارف بالتزوير

تمكنت العناصر الأمنية بقسم مكافحة التزييف والتزوير بإدارة البحث الجنائي بنغازي، من إلقاء القبض على شخصين سرقا حسابات المواطنين بالمصارف عن طريق التزوير في المستندات الرسمية.

وقالت إدارة البحث الجنائي، عبر صفحتها بـ«فيسبوك»: «إن هناك عناصر إجرامية استغلت السبل الميسرة التي تتعامل بها المصارف للتداول في حركة البيع والشراء من خلال البطاقات المصرفية والصكوك السياحية والمصدقة في النصب والاحتيال».

وعرضت الإدارة قضيتين تم ضبط الجناة فيهما، أولهما كانت بدايتها مع مراجعة أحد المواطنين حساب شقيقه المتوفى ليصطدم بسحب مبالغ كبيرة منه على هيئة صكوك مصدقة ولم يتبق منه سوى 400 دينار فقط، من أصل 22 ألف دينار.

وبعد مراجعة المصرف والتحصل على صور من الصكوك تبين من خلال بيانات الساحب أن هناك شخص قام بعمليات السحب، فتمت متابعة عمليات التصديق والسحب التي كانت جميعها لأحد المولات، وبالتدقيق لوحظ بأن هناك تهاون من موظف المكلف بالمول وذلك بالسماح له بتصديق قيمه أكبر من السقف المسموح به.

وأضافت الإدارة أنه بعد ضبط الموظف دل على المتهم، فتم ضبطه فاعترف أنه تحصل على دفتر الصكوك عن طريق شخص آخر عثر على الدفتر في أحد المحاور، وجميع الأوراق توجد عليها توقيع صاحب الحساب المتوفى والذي كان يتقاسم المبالغ المسحوبة معه.

جاءت القضية الثانية، حسب الإدارة العامة للبحث الجنائي، بعد ورود بلاغ من أحد التجار بتعرضه لعملية نصب من خلال تواصل أحد الأشخاص معه بشأن بيع 4 صكوك مصدقه صادرة عن مصرف الوحدة فرع هراوة بقيمه إجمالية مليون دينار نظير شرائها بنصف القيمة.

تم إعداد كمين بالتعاون مع التاجر ليتم ضبط المتهم الذي أفاد بأنه مجرد ناقل للصكوك لحساب أحد الأشخاص بالمنطقة الغربية، وبمخاطبة مصرف الوحدة فرع هراوة أفاد بعدم صحة الصكوك، وبأنه لا يوجد حساب بنفس أرقام الصكوك، حيث تم اتخاذ الإجراءات وإحالة الموقوف للنيابة العامة.

