بعد الاتفاق ..«معيتيق» يزور تاورغاء تمهيدا لعودة النازحين

رحب مشائخ وأعيان تاورغاء بزيارة النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ” أحمد عمر معيتيق” لمدينة تاورغاء، اليوم الثلاثاء واعتبروها زيارة اثبات حسن النية من حكومة الوفاق الوطني لتنفيذ ماتعهدت به حول بنود اتفاق عودة نازحي تاورغاء وجبر الضرر للطرفين.

والتقى معيتيق، برفقة رئيسا اللجنة والمكلفين بملف الصحة والتعليم في المجلس المحلي تاورغاء، ورئيس جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية السيد” على شقلوف خلال الزيارة في جامع الرحمة بالمدينة رئيسا وأعضاء لجنة تنفيذ بنود الاتفاق الذين وضعوه في صورة الخطوات المتخذة لعودة النازحين الذين بذؤا في العودة تدريجياً.

وأشاد معيتيق، بالجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية من أجل غلق هذا الملف الذي نبعث من خلاله رسالة لكل الليبيين والعالم بأننا استطعنا بإرادة الرجال الوطنيين طي أكبر الملفات صعوبة الذي سيصبح مثلا يحتذ ى به في تحقيق السلم الاجتماعي.

هذا وتفقد معيتيق المرافق الخدمية المتوقفة في المدينة شملت عدد من المدارس ومستشفى تاورغاء القروي، مؤكدا على ضرورة دخولهم عملية صيانة عاجلة لما سيقدمونه من خدمة للمواطنين والمساهمة في تهيئة الظروف لعودة الأهالي.

