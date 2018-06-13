الصور يوضح ملابسات قرار الإفراج عن دوردة والكاديكي

ليبيا – أكد رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام الصديق الصور صدور قرار الإفراج عن عدد من رموز النظام السابق لأسباب صحية .

وقال الصور أن أبرز المُفرج عنهم هو مسؤول الأمن الخارجي أبو زيد دوردة والضابط في الشؤون الإدارية بإدارة الاستخبارات العسكرية عبد الحميد عمار أوحيدة بالإضافة إلى معاون رئيس أركان الدفاع الجوي لشؤون الطيران عبد الكريم الكاديكي.

وأضاف الصور قال في تصريح لصحيفة “العربي الجديد”أمس الاثنين إن دوردة وعدداً من شخصيات النظام السابق سيفرج عنهم خلال الساعات المقبلة بشكل متوال مبيناً بأنّ الإفراج جاء على خلفية حالتهم الصحية.

وأضاف رئيس لجنة التحقيقات بأن قرار الإفراج صدر بموجب تقرير من قسم الإفراج الصحي بمكتب النائب العام الذي تولى إعداده مجموعة من الأطباء أكدوا أن حالة دوردة ورفاقه الصحية حرجة ويتعذر علاجهم داخل السجن وعليه يتوجب الإفراج عنهم بناء على هذا التقرير.

المرصد – متابعات

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