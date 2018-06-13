الليبية للبريد والاتصالات تعلن موعد الاجتماع العادي وغير العادي للجمعية العمومية

بنغازي 13 يونيو 2018 (وال) – أعلنت هيأة المراقبة في الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة أن الاجتماع العادي وغير العادي يوم الأربعاء للجمعية العمومية للشركة سيكون 27/ يونيو / 2018 في مقر الهيأة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة في منطقة الدقادوستا في مدينة بنغازي.

وأوضحت هيأة المراقبة في الشركة أن الاجتماع سيكون على تمام الساعة الحادية عشر صباحاً لمناقشة جدول الأعمال.

وأشارت الهيأة إلى أنه إذا لم يكتمل النصاب القانوني المقرر لصحة عقد الاجتماع سيتم عقد الاجتماعين في يوم الخميس الموافق 28/ يونيو /2018 على نفس الساعة وبنفس المكان.(وال – بنغازي) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال