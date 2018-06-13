الصور : الإفراج عن دوردة والكاديكي جاء لأسباب صحية

العنوان-طرابلس

أكد رئيس لجنة التحقيقات لدى مكتب النائب العام الصديق الصور صدور قرار الإفراج عن عدد من رموز النظام السابق لأسباب صحية .

وقال الصور أن أبرز المُفرج عنهم هو مسؤول الأمن الخارجي أبو زيد دوردة والضابط في الشؤون الإدارية بإدارة الاستخبارات العسكرية عبد الحميد عمار أوحيدة بالإضافة إلى معاون رئيس أركان الدفاع الجوي لشؤون الطيران عبد الكريم الكاديكي.

وأضاف رئيس لجنة التحقيقات بأن قرار الإفراج صدر بموجب تقرير من قسم الإفراج الصحي بمكتب النائب العام الذي تولى إعداده مجموعة من الأطباء أكدوا أن حالة دوردة ورفاقه الصحية حرجة ويتعذر علاجهم داخل السجن وعليه يتوجب الإفراج عنهم بناء على هذا التقرير.

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