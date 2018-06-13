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بالفيديو ..لجنة المصالحة «مصراته –تاورغاء»: زيارة معيتيق خطوة هامة لطي هذا الملف

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط :

أشاد رئيسا وأعضاء لجنة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة ” يوسف الزرزاح”،و “عبدالنبي أبوعرابة”، بزيارة النائب” أحمد معيتيق”، لمدينة تاورغاء أمس الثلاثاء، ووقوفه على الخطوات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد ” الزرزاح” و “أبو عرابة” بأن  معيتيق منح إذن المباشرة في صيانة المرافق الخدمية، وفتح المسارات التي سيكون لها الأثر الإيجابي للمساهمة في تسريع عود ة الأهالي إلى المدينة، معتبرين توقيع اتفاق المصالحة وزيارة معيتيق للمدينة خطوة في الاتجاه الصحيح لطي هذا الملف.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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