المتوسط :

أشاد رئيسا وأعضاء لجنة تنفيذ بنود اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة ” يوسف الزرزاح”،و “عبدالنبي أبوعرابة”، بزيارة النائب” أحمد معيتيق”، لمدينة تاورغاء أمس الثلاثاء، ووقوفه على الخطوات المتخذة لتنفيذ بنود الاتفاق.

وأكد ” الزرزاح” و “أبو عرابة” بأن معيتيق منح إذن المباشرة في صيانة المرافق الخدمية، وفتح المسارات التي سيكون لها الأثر الإيجابي للمساهمة في تسريع عود ة الأهالي إلى المدينة، معتبرين توقيع اتفاق المصالحة وزيارة معيتيق للمدينة خطوة في الاتجاه الصحيح لطي هذا الملف.

The post بالفيديو ..لجنة المصالحة «مصراته –تاورغاء»: زيارة معيتيق خطوة هامة لطي هذا الملف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية