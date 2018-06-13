البحرية الأمريكية تنقذ 41 مهاجرا، وتنتشل 12 جثة قبالة ساحل ليبيا

قالت منظمة “سي ووتش” الألمانية للإنقاذ البحري، الثلاثاء، إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أنقذت نحو 41 مهاجرًا غير قانوني، وانتشلت 12 جثة قبالة السواحل الليبية.

وأوضحت، وكالة سبوتنيك الروسية، أن السفينة التابعة للبحرية الأمريكية أبلغت منظمة “سي ووتش” الألمانية بإنقاذ 41 شخصا، وانتشال 12 جثة، على بعد 20 ميلا بحريا من ليبيا.

وقالت الوكالة إن المنظمة توجهت لموقع غرق قارب المهاجرين، مضيفة أن المنظمة عبرت عن نقص وسائل المساعدة، والحماية، والإنقاذ لديها.

وتجدر الإشارة إلى أن الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، الأربعاء، أكد الأربعاء الماضي، أن هناك منظمات مشبوهة متمركزة في عرض البحر تسترزق من وراء معاناة المهاجرين.

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