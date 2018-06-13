سفينة أمريكية تنقذ 41 مهاجرا وتنتشل 12 جثة قبالة السواحل الليبية

القاهرة — سبوتنيك. وقالت المنظمة، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” اليوم الثلاثاء، إن “سفينة تابعة للبحرية الأمريكية أبلغتنا بإنقاذ 41 شخصا، وانتشال 12 جثة، على بعد 20 ميلا بحريا من ليبيا”.

وأضافت المنظمة أنها بصدد التوجه لموقع غرق قارب المهاجرين على بعد 20 ميلا من ليبيا، موضحة أن ذلك يحدث في ظل عدم وجود وسائل للمساعدة والحماية والإنقاذ.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، تتكرر حوادث غرق المهاجرين غير الشرعيين في مياه البحر المتوسط بشكل شبه يومي، خاصة قبال السواحل الليبية.

وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 3 آلاف مهاجر اختفوا في عرض البحر الأبيض المتوسط، منذ مطلع 2017، فيما وصل نحو 164 ألف مهاجر عن طريق البحر إلى أوروبا، ثلاثة أرباعهم في إيطاليا.

وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجعت كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تحديا كبيرا لأوروبا التي تكافح من أجل مواجهة تدفق المهاجرين، وإفريقيا التي تخسر شبابها الذين يغامرون بحياتهم من أجل الوصول إلى أوروبا.