«شرطة شحات» يضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بالسوق الشعبية

أتلف مركز شرطة شحات كميات كبيرة من المواد الغذائية، كان قد ضبطها في السوق الشعبية خلال حملات تفتيش أطلقها في الفترة الماضية.

وأوضح مدير أمن شحات المقدم عزالدين المجدوب، أن المفتشين ضبطوا خلال الحملات المتكررة في السوق الشعبية، مواد غذائية ومنتجات تم التلاعب بتواريخ صلاحيتها.

وأكد المجدوب في تصريح له أن مركز الشرطة بمدينة شحات على استعداد لمساندة جهاز الحرس البلدي في حملاته التفتيشية على الأسواق الشعبية والمحال التجارية داخل نطاق المدينة.

