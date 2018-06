المتوسط:

باشرت جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع القبة، ظهر اليوم الثلاثاء، توزيع السلة الرمضانية على ضيوف مدينة القبة الذين حلوا من مدينة درنة.

وأكد الهلال الأحمر القبة أن توزيع الحصص الغذائية مستمر لحين نفاذ الكمية، داعيًا جميع النازحين وخصوصا من درنة الذين تم تسجيلهم بكشوفات النازحين عليهم الاتصال بمقر الجمعية في القبة.

The post الهلال الأحمر القبة يواصل توزيع السلة الرمضانية على ضيوف المدينة من درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية