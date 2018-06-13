بلدية طبرق: جاهزون لاستقبال النازحين من درنة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد وكيل ديوان بلدية طبرق عبدالله اسحام، أمس الثلاثاء، أن بلدية طبرق جاهزة لاستقبال النازحين من مدينة درنة.

وقال اسحام في تصريح لـ “أخبار ليبيا 24” “جهزنا عدد من المدارس لاستقبال النازحين وشكلنا لجنة تتكون من الشئون الاجتماعية ومن لجنة الأزمة وأولى المدارس هي مدرسة صلاح الدين بحي المنارة .

وأضاف أن الدعم المادي والإعاشة يجب أن يقدم من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وهو من اختصاصها لأن بلدية طبرق لم تخصص لها ميزانية بهذا الخصوص ولم يقدم لها الدعم لهذا الغرض حتى الان .

وتابع وكيل ديوان بلدية طبرق، أن بلدية طبرق قدمت خلال السنوات الماضية الكثير للنازحين من كل مدن ليبيا رغم الظروف التي تمر بها البلدية والمجلس البلدي متعاون من كل أعضاءه وموظفوه لتقديم المساعدة لضيوف طبرق .

كما أكد اسحام إنهم خاطبوا كل المصارف بأن يقبلوا الصكوك من النازحين لصرف مرتباتهم وأرصدتهم من مصارف طبرق حتى مصرف الجمهورية ومشكلة المنظومة حلت المشكلة والمصارف كلها متعاونة من أجل تقديم المساعدة لنازحي درنة بمدينة طبرق .

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