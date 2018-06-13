التوقعات الجوية اليوم الاربعاء 13 يونيو 2018 على مختلف مناطق ليبيا

قال خبراء في الطقس والارصاد ان التوقعات الجوية لحالة الطقس اليوم الاربعاء في مختلف مناطق ليبيا سيكون كالتالي:

وسيكون طقس مناطق الشمال الغربي حيث يشهد سماء صافية الي ظهور بعض السحب والرياح شمالية خفيفة الي معتدلة السرعة تعمل علي اعتدال واضح في درجات الحرارة خاصة علي المدن الساحلية بحيث تتراوح علي المدن الساحلية مابين 27 الي 29 درجة ومابين 30 الي 34 درجة علي مدن الدواخل.

وتشهد مناطق الخليجاجواء مستقرة نسبيا مع ارتفاع طفيف في درجات لحرارة علي بعض هذه المدن بحيث تتراوح مابين 30 الي 38 درجة مع سماء صافية ورياح شمالية شرقية خفيفة الي معتدلة السرعة.

بينما يكون طقس مناطق الشمال الشرقي فيشهد سماء صافية الي ظهور بعض السحب والرياح شمالية خفيفة الي معتدلة السرعة درجات الحرارة حيث يطرا ارتفاع طفيف في درجات الحرارة علي بعض هذه المدن بحيث تتراوح مابين 30 الي 37 درجة.

وتشهد مناطق الوسط والجنوب انخفاض طفيف يطرا علي اغلب مدن الوسط وتبقي الحرارة مرتفعة جدا علي مناطق الجنوب والحمادة وغدامس بحيث تتراوح درجات الحرارة مابين 38 الي 46 درجة مع سماء صافية الي ظهور بعض السحب ورياح خفيفة الي معتدلة السرعة.

البحر علي طول الساجل سيكون هادي الي خفيف الموج ارتفاع الموج لايتجاوز 1.00 متر درجة حرارة سطح البحر من 20 الي 22 درجة مئوية والرؤية جيدة.

هذا والله اعلم #طقس_ليبيا