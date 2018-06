المتوسط:

أصدر المجلس المحلي بني وليد، بيانا، أمس الثلاثاء، عن القصف الجوي لقوات أفريكوم، في محيط مدينة بني وليد، التي راح ضحيتها ثلاثة من خيرة شباب المدينة، أكد فيه عدم انتماء هؤلاء الشباب لأي تنظيمات إرهابية كما تزعم قوت أفريكوم.

وأضاف البيان: «فوجئنا بصدور بيان رسمي من الأفريكوم والتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني ينص على انتمائهم للجماعات المتطرفة، في الوقت الي توقعنا فيه أن يصدر اعتذار رسمي عن قتلهم دون مبررات».

وطالب المجلس في بيانه، الجهات الرسمية والمسؤولة بحكومة الوفاق إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ومن النائب العام بتشكيل لجنة تحقيق في سقوط الضحايا المدنيين الثلاثة، وإثبات تورطهم أو براءتهم من التهم الموجه لهم في بيان أفريكوم، مؤكدا على ثقته التامة في إظهار الحق.

جدير بالذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، أعلنت أمس الاربعاء، عن تبنيها لتلك الضربة، مؤكدة بأن الولايات المتحدة لن تنسى مهمتها في تدمير واستهداف المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

The post «محلي بني وليد» يطالب بالتحقيق في مقتل 3 شباب مدنيين في قصف لقوات «أفريكوم» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية