المتوسط:

قام الدكتور جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أمس الثلاثاء، بزيارة المركز الوطني لعلاج القلب تاجوراء.

وأكد «حسين» على التزام الأمم المتحدة الكامل بمواصلة تقديم وتمويل جراحات القلب لأطفال ليبيا بالشراكة مع المجلس الرئاسي ومؤسسة نوفيك القلبية.

The post ممثل «الصحة العالمية» يزور مركز علاج القلب تاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية