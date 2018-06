المتوسط:

أصدر رئيس المجلس البلدي درنة، المستشار عبد المنعم عبد الرحمن الغيثي، قرارا، أمس الثلاثاء، بتكليف العمدة عبد العزيز المنسي رئيسا لمجلس حكماء وأعيان مدينة درنة.

ونص القرار على أن يتم اختيار الأعضاء المكملين لمجلس الحكماء والأعيان بالتشاور مع رئيس مجلس ابلدية وفقا للضوابط والأسس المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة التركيبات الاجتماعية بالمدينة.

